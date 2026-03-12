В Краснодарском крае рассказали о последствиях атаки ВСУ на сельхозпредприятие

Губернатор Кондратьев: при атаке ВСУ на сельхозпредприятие не выжил один человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки украинских беспилотников на регион пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района.

По его словам, один человек не выжил, а еще двое сотрудников предприятия были ранены и госпитализированы.

Кондратьев указал, что на предприятии были повреждены административные здания и цистерны с патокой. В результате возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали. Губернатор поручил главе муниципалитета Александру Герасименко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

После ночной атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае также произошел пожар на нефтебазе. Изначально огонь охватил около 150 квадратных метров, к тушению привлекли десятки спасателей, а движение по близлежащей дороге пришлось ограничить. Площадь пожара на нефтебазе возросла до 3,8 тысяч квадратных метров.

По информации Минобороны России, в ночь на 12 марта Киевом также была предпринята очередная попытка ударить беспилотниками по газокомпрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани.

