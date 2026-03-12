Размер шрифта
Глава Минприроды Белоруссии Масляк попался на взятках

Лукашенко заявил об аресте главы Минприроды Белоруссии, попавшегося на взятках
Владимир Астапкович/РИА Новости

Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергея Масляка задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом пишет «БелТА» со ссылкой на заявление президента республики Александра Лукашенко.

Глава государства провел совещание о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества. В ходе встречи он обратил внимание, что среда необоснованного посредничества может стать почвой для возникновения коррупционных схем. Приводя пример, Лукашенко упомянул задержание Масляка.

«Его взяли с поличным», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что сейчас обвиняемый во взяточничестве чиновник находится в СИЗО.

Как отметил Лукашенко, сотрудники правоохранительных органов «не хватают на улице кого угодно». Ситуацию жестко контролируют генеральный прокурор Белоруссии Дмитрий Гора и председатель Верховного суда республики Андрей Швед, в прошлом занимавший пост генпрокурора.

В начале марта в России задержали бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, обвиняемого в совершении 16 преступлений. Среди них — создание преступного сообщества, отмывание денег, растрата и взяточничество. Предварительно, уголовное дело экс-чиновника связано со строительством объектов для военного ведомства в различных регионах страны. 5 марта суд избрал Цаликову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о «зеленом свете» на задержание высокопоставленных чиновников.

 
