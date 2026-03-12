Размер шрифта
Женщина отсудила $30 тыс. за то, что начальник назвал ее «картошкой»

В Ирландии сотрудница отсудила $30 тыс. за то, что начальник назвал ее картошкой
Трудовой трибунал в Лидсе обязал работодателя выплатить компенсацию бухгалтеру Бернадетт Хейз, которая на протяжении нескольких месяцев подвергалась унизительным и расистским насмешкам со стороны своего начальника Мика Аткинса, называвшего ее «картошкой». Сумма выплаты составила $31 тысяча, пишет Independent.

Согласно материалам дела, Аткинс, руководивший строительной компанией, постоянно высмеивал ирландское происхождение Хейз. Всякий раз, когда между ними возникали разногласия, он начинал выкрикивать слово «картошка» с преувеличенным ирландским акцентом. В присутствии сотрудницы он также позволял себе расистские выражения в адрес других национальностей, включая оскорбления в сторону пакистанцев.

«С субъективной точки зрения, это явно создало для нее враждебную, унизительную и оскорбительную обстановку», — заявил судья Бакли, оглашая решение.

Cуд подчеркнул, что, хотя каждое слово в отдельности может быть неоднозначным, вместе они формируют картину целенаправленной травли на почве расы.

Выступая на заседании, Бернадетт призналась, что чувствовала себя в ловушке: уволиться она не могла из-за финансовой необходимости, а просить начальника остановиться боялась, так как считала его неуравновешенным. .

«Это полностью подорвало мое самоуважение и самооценку. Я чувствовала себя ничтожеством, мне было стыдно и тревожно. Когда я заходила в офис, мне становилось физически плохо», — рассказала она.

Ранее топ-менеджер лишился работы за то, что летал к любовнице в другую страну за счет компании.

 
