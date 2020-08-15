Спасатели МЧС России покинули Бейрут после помощи пострадавшим при взрыве

Группа спасателей МЧС и врачи Центроспаса покинули Бейрут после оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в порту города 4 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в пятницу, 14 августа, по согласованию с ливанской и российской сторонами ливанскую столицу покинули сотрудники Роспотребнадзора вместе с лабораторией.

По словам первого заместителя министра МЧС РФ Александра Чуприяна, группировка российских спасателей и Роспотребнадзора в Ливане выполнили поставленную задачу в полном объеме.

МЧС РФ прибыло в Бейрут 5 августа для участия в поисково-спасательной операции и помощи пострадавшим. Российские специалисты развернули на стадионе города мобильный госпиталь.

Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали более 160 человек, свыше пяти тыс. ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тыс. местных жителей. Причиной ЧП было ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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