Спасатели МЧС России покинули Бейрут после помощи пострадавшим при взрыве
Группа спасателей МЧС и врачи Центроспаса покинули Бейрут после оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в порту города 4 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в пятницу, 14 августа, по согласованию с ливанской и российской сторонами ливанскую столицу покинули сотрудники Роспотребнадзора вместе с лабораторией.
По словам первого заместителя министра МЧС РФ Александра Чуприяна, группировка российских спасателей и Роспотребнадзора в Ливане выполнили поставленную задачу в полном объеме.
МЧС РФ прибыло в Бейрут 5 августа для участия в поисково-спасательной операции и помощи пострадавшим. Российские специалисты развернули на стадионе города мобильный госпиталь.
Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали более 160 человек, свыше пяти тыс. ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тыс. местных жителей. Причиной ЧП было ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.
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