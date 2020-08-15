Глава Римско-католической церкви Белоруссии призвал властей прекратить насилие

Глава Римско-католической церкви в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призвал властей республики прекратить насилие и начать конструктивный диалог с обществом. Его обращение опубликовано на сайте Римско-католической церкви в Белоруссии.

«Во имя такого необходимого мира в нашем Отечестве и национального согласия я обращаюсь к государственным властям Республики Беларусь с призывом начать конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и незамедлительно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан», — сказал он.

Митрополит отметил, что Белоруссия переживает сложное время, которое «уже омрачено пролитой кровью».

По его словам, избиение граждан на мирных демонстрациях, жесткое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения – это тяжкий грех на совести.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тыс. человек, часть из них уже вышла на свободу.

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