Глава центра Гамалеи назвал сроки полного обеспечения россиян вакциной от COVID-19

Срок выпуска надлежащего для россиян количества вакцины от коронавирусной инфекции может занять от девяти до 12 месяцев. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, добровольцы примут участие в третьем этапе испытаний вакцины амбулаторно, «будут из дома приходить и домой уходить».

Он отметил, что у добровольцев в первый день испытаний возьмут кровь для сравнения прироста антител. Следующие анализы проведут спустя 21 день после первой вакцинации. Через 21 день после второй вакцинации у них еще раз исследуют кровь.

Гинцбург также добавил, что пока нет конечного протокола по пострегистрационным исследованиям. Он считает, что эти испытания пройдут легче, чем предыдущие этапы.

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