В Москве от коронавируса вылечились еще 1275 человек

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве от коронавируса вылечились 1275 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1275 пациентов», — сказала она.

Ракова добавила, что всего в столице вылечились 196 098 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 750 тыс. человек.

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