Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком

На юго-востоке Москвы произошел прорыв кипятка во время проверки работы труб к зимнему периоду. Об этом сообщается в Twitter комплекса городского хозяйства Москвы.

Инцидент произошел на 8-й улице в районе Текстильщики.

В комплексе уточнили, что на место прибыли городские службы для ликвидации последствий прорыва.

На данный момент разлив устранен.

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