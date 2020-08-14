Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком
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На юго-востоке Москвы произошел прорыв кипятка во время проверки работы труб к зимнему периоду. Об этом сообщается в Twitter комплекса городского хозяйства Москвы.
Инцидент произошел на 8-й улице в районе Текстильщики.
В комплексе уточнили, что на место прибыли городские службы для ликвидации последствий прорыва.
На данный момент разлив устранен.
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