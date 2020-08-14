МВД Белоруссии назвало число пострадавших на акциях протестов сотрудников

В белорусском МВД назвали число пострадавших на акциях протестов сотрудников ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, согласно представленным данным, в период с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции.

Кроме того, ведомство добавило, что следователи возбудили свыше 90 уголовных дел, а также отметило, что все противоправные действия получат свою правовую оценку.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.

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