СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии

Следственный комитет России предъявил обвинение 12 фигурантам дела об убийстве руководителя управления по противодействию экстремизму (центра «Э») в Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Им инкриминируется организация бандподполья, совершение теракта и незаконное хранение оружия.

По версии следствия, обвиняемые совершили убийство Эльджаркиева, чтобы запугать силовиков.

Ранее СК предъявил обвинение в организации террористического сообщества, а также совершении теракта предпринимателю Хасану Полонкоеву, арестованному по этому делу.

2 ноября 2019 года в Москве Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.

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