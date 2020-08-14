В Минске возобновились акции протеста

В Белоруссии возобновились акции протеста, сообщает портал tut.by.

На мирные протесты по всей столице выходят медики.

В Минске напротив универмага «Беларусь» в цепь солидарности выстроились врачи. Они держат в руках плакаты «Хватит избивать наших мужчин», «Медики против насилия».

К проспекту Дзержинского у станции метро «Грушевка» уже в 7.30 вышли кардиологи 4-й больницы. В 8.00 на акцию солидарности вышли медики 10-й городской клинической больницы Минска с плакатами «Стоп насилию» и «Жизнь бесценна».

Несколько десятков человек выстроилось на мосту между улицами Чкалова и Московская у станции метро «Институт культуры». В основном это женщины с цветами и плакатами «Мужчины, возвращайтесь домой», «Освободите Минск от насилия». У Филармонии в цепь солидарности выстроились музыканты.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1500 случаев произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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