ВОЗ пока не подтверждает возможность повторного заражения COVID-19
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что на данном этапе организация не может подтвердить, что можно повторно заразиться коронавирусом, передает ТАСС.
Ван Керкхове рассказала, что в ВОЗ поступают сообщения о том, что в некоторых странах якобы имели случаи повторного заражения.
«В данном случае нужно принимать во внимание многие факторы, — отметила специалист — например, через какие тесты прошел человек. Так как иногда тест дает положительный, отрицательный и потом опять положительный результат, однако это не означает повторное инфицирование».
Кроме того, пока не установлено, сколько по времени сохраняется иммунитет после перенесения инфекции и насколько он силен.
«Здесь есть вопросы, на которые пока нет ответов. Но мы активно следим за ситуацией», — заключила ван Керкхове.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.
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