Суд опубликовал список арестованных на акциях протеста в Минске

Белорусский Верховных суд опубликовал список тех, кто был арестован в ходе протестных акций в Минске. Об этом сообщается на сайте суда.

В представленном списке числятся имена людей, которые получили свой срок административного ареста во вторник, 11 августа.

В перечне числятся свыше 500 человек. Самыми младшими арестованными стали граждане 2002 года рождения, а самым старшим — гражданин 1947 года рождения.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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