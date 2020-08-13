В Москве нашли разложенное по пакетам тело женщины
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В московской квартире нашли разложенное по пакетам тело женщины, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Об этом пишет РИА «Новости».
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Убийство», — сказала Иванова.
Отмечается, что инцидент произошел в доме на Ореховом бульваре. Соседи почувствовали неприятный запах и вызвали полицию.
Когда правоохранители вскрыли дверь, то в квартире находился мужчина и расчлененная женщина в пакетах. По имеющимся данным, они были мужем и женой. Супруга проверяют на причастность к преступлению.
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