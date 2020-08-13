В Петербурге задержали за вымогательство пять полицейских

В Санкт-Петербурге задержали за вымогательство пять полицейских, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержаны пятеро сотрудников. По оперативной информации, они требовали деньги у девушки, которую остановили при поиске закладки с наркотиками», — говорится в сообщении.

Как утверждается, полицейские угрожали подбросить девушке наркотики, если она не заплатит. Официальных комментариев пока не поступало.

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