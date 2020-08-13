Врачи вылечили от коронавируса более 193 тысяч пациентов в Москве

В Москве за минувшие сутки врачи вылечили еще 787 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

По ее словам, общее число выздоровевших в городе достигло 193 473.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Москвы оценили действенность переливания плазмы пациентам с COVID-19

— Более тысячи пациентов с COVID-19 получили донорскую плазму в Москве

— В России провели больше 31,5 млн тестов на коронавирус