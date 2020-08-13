Власти Москвы оценили действенность переливания плазмы пациентам с COVID-19
После переливания донорской плазмы вероятность попасть в реанимацию у среднетяжелых пациентов с COVID-19 уменьшается на 63%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По ее словам, шансы на выздоровление тяжелых больных, получающих плазму, возрастают на 19%.
Однако, как отметила Ракова, такой способ лечения может быть назначен только врачом.
К настоящему времени иммунную плазму для лечения коронавируса в столице уже получили 1047 пациентов, 686 из них уже вылечились и выписались из больниц.
Заммэра также напомнила, что донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
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