Около 500 человек эвакуировали из аэропорта в Хабаровске из-за угрозы взрыва

Около 500 человек эвакуированы из аэропорта Хабаровская после анонимного сообщения о взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Сообщение поступило на электронную почту аэропорта, рассказали в пресс-службе. В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят проверку.

В ближайшее время должны прибыть рейсы из Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Екатеринбурга. Прибывающие пассажиры будут ожидать завершения проверки в самолетах, добавили в пресс-службе.

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