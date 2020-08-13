Около 500 человек эвакуировали из аэропорта в Хабаровске из-за угрозы взрыва
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Около 500 человек эвакуированы из аэропорта Хабаровская после анонимного сообщения о взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Сообщение поступило на электронную почту аэропорта, рассказали в пресс-службе. В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят проверку.
В ближайшее время должны прибыть рейсы из Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Екатеринбурга. Прибывающие пассажиры будут ожидать завершения проверки в самолетах, добавили в пресс-службе.
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