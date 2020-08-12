Следствие возбудило 17 уголовных дел по факту беспорядков в Белоруссии

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Министерство внутренних дел Белоруссии возбудило 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников милиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

По данным МВД, в результате беспорядков в республике за последние сутки 14 силовиков получили ранения. Уточняется, что беспорядки прошли в 25 городах страны.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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