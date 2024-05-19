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На Украине объяснили, вводятся ли электронные повестки

На Украине сообщили, что электронные повестки вводиться не будут

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Reuters

Электронных повесток на Украине вводиться не будет. Об этом сообщается в приложении для учета призывников «Резерв+», передает УНИАН.

Объясняется, что сервис создан для обновления данных, а в законодательстве такой разновидности повесток не существует. Поэтому в приложении данного функционала нет.

«То есть способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на сейчас точно никому не придет повестка.», — заявила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

До этого сообщалось, что министерство обороны Украины запустило в тестовом режиме электронную очередь в военкомат. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства. После ввода персональных данных и номера телефона, а также номера ближайшего ТЦК, военнообязанные получат уведомление о дате и времени визита в ТЦК. Как отмечает «Страна.ua», для присоединения к очереди нужно ввести те же данные, что и для регистрации в приложении для уточнения данных военнообязанных «Резерв+».

Ранее на Украине произошел сбой приложения для регистрации военнобязанных.

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