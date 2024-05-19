Ученые нашли метод увеличить всхожесть семян на 22%

Сотрудники УрО РАН научились повышать посевные качества зерновых культур, облучая их лазером в трех разных спектрах. Семена, облученные предлагаемым способом, характеризовались повышенной энергией прорастания: по сравнению с необлученными семенами разница составила 22 %. Повышенная энергия прорастания обеспечивает «дружные» и конкурентоспособные всходы, более устойчивые к полеганию, кроме того, их зараженность фитопатогенами снижается на 21%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Влияние лазерного облучения на семена зерновых культур изучается с семидесятых годов прошлого века. Феномен лазерной стимуляции (фотоактивации) описан в литературе, но до сих пор недостаточно хорошо теоретически объяснен.

«Целью наших исследований являлось определение оптимальных характеристик комбинированного лазерного облучения, повышающее посевные качества семян зерновых культур. В каждом из трех вышеперечисленных диапазонов длин волн, опираясь на анализ результатов опубликованных научных исследований, мы выбрали наиболее перспективные для фотоактиивации области: 360-365 нм (ближний ультрафиолет), 637 нм (видимый красный), и 850 нм (инфракрасный). Каждая длина волны имеет свой аспект влияния на биологические объекты. В нашем исследовании изучаемым фактором являлись время экспозиции, суммарная доза облучения, последовательность воздействий облучения разных длин волн», — рассказала «Газете.Ru» заведующая лабораторией агробиофотоники Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства ПФИЦ УрО РАН Татьяна Лисина.

Метод заключается в последовательном воздействии на семена зерновых культур лазерами излучением трех длин волн без отлежки перед посевом, что позволяет сочетать лазерную обработку одновременно с химическим протравливанием семян, уменьшая дозировку химических веществ.

Данный способ лазерной обработки был апробирован на семенах зерновых культур: пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.) сорт «Каменка», ячмень яровой (Hordeum vulgare L.) сорт «Родник Прикамья» и рожь озимая (Secale cereale L.) сорт «Графиня». В дальнейшем планируется провести испытания на бобовых культурах.

Этот способ лазерной обработки может быть применен при производстве зерновых культур на предприятиях агропромышленного комплекса. Необходимо разработать техническое решение, позволяющее реализовывать предлагаемый метод облучения на больших объемах зерна.

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