Трамп и Байден обменялись оскорблениями

Президент США Джо Байден и его основной соперник Дональд Трамп обменялись взаимными оскорблениями в ходе мероприятий перед своими сторонниками. На это обратил внимание РБК.

Так, в ходе выступления Джо Байден заявил, что в предстоящих выборах главы государства на кону стоит демократия, а Дональд Трамп не умеет достойно проигрывать и является «неудачником».

В свою очередь Дональд Трамп ответил, что у действующего главы Белого дома низкий показатель IQ.

«Только подумайте, наш президент — человек с низким IQ, и ему приходится иметь дело с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], с [президентом России Владимиром] Путиным», — сказал он на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе.

До этого издание Axios сообщало, что Байден действительно не верит результатам опросов, в которых он уступает своему сопернику по предвыборной гонке Трампу. В Axios утверждают, что основополагающее убеждение в собственном преимуществе лежит в основе избирательной кампании Байдена — несмотря на то, что многие демократы за пределами Белого дома указывают на необходимость маневра или смены курса с учетом того, что нынешние результаты Байдена, согласно опросам, значительно отстают от его же показателей четыре года назад.

Ранее в МИД объяснили, почему России не важны итоги выборов в США.