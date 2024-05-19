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Изменение климата связали с высоким риском инсульта и деменции

The Lancet: повышение температуры обостряет деменцию и повышает риск инсульта

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Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что при повышении температуры и влажности возникает высокий риск обострения таких состояний, как инсульт, мигрень, менингит, эпилепсия, рассеянный склероз и шизофрения, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Neurology.

Исследование британских ученых основано на результатах ранее опубликованных научных работ на тему влияния нежелательных климатических изменений на здоровье человека (мета-анализ). Исследователи резюмировали, что люди, как правило, чувствуют себя комфортно при температуре от 20° C до 26° C и влажности от 20% до 80%. Приближение природных условий к верхним и нижним границам этих диапазонов (или выход за их рамки) негативно сказывается на работе и здоровье мозга.

Некоторые препараты, используемые для лечения неврологических и психических расстройств (а также сами заболевания), могут нарушать потоотделение, необходимое для поддержания прохлады при необходимости. По этой причине из-за сильной жары могут обостриться эпилепсия, рассеянный склероз и шизофрения.

В норме высокая температура воздуха приводит к потере жидкости с потом, что, в свою очередь, способствует сгущению крови и повышает риск тромбоза. Тромбоз является одной из ведущих причин возникновения инсульта. Жара также может вызвать приступ мигрени и ухудшить течение менингита из-за негативного влияния на сердечно-сосудистую систему.

Мета-анализ также показал, что с повышением температуры учащаются случаи госпитализаций людей с деменцией. Страдающие рассеянным склерозом также испытывают более выраженные симптомы заболевания.

Ранее был создан новый анализ крови для оценки риска инсульта.

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