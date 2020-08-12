Подразделения силовых структур покинули Минск

Подразделения силовых структур, введенные в Минск для сдерживания массовых протестов, покинули город, сообщает ТАСС.

По информации агентства, с улиц столицы сняли оцепление и восстановили транспортное движение по основным магистралям.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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