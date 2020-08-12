Медики МЧС России в Бейруте приняли более 500 пациентов за время работы

Медики аэромобильного госпиталя МЧС России в Бейруте приняли более 500 пациентов с начала работы 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя оперативной группы ведомства в Ливане Сергея Воронцова.

Психологами МЧС отработано 52 человека, включая 13 детей, рассказал Воронцов.

Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора сделано более 490 тестов на COVID-19.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По последним данным, погибли 173 человека. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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