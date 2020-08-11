Режим ЧС введен в лесах Красноярского края из-за пожаров

Из-за осложнения лесопожарной обстановки в лесах Кежемского района Красноярского края введен режим ЧС, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Это означает, что с 11 августа доступ людей и транспортных средств в лесные массивы ограничен.

Ранее в ведомстве предупредили об осложнении лесопожарной обстановки в лесах на севере региона из-за жары.

Спасатели призвали быть предельно осторожными при обращении с огнем, и при обнаружении возгораний сразу сообщать об этом оперативным службам.

По данным красноярского лесопожарного центра, в регионе на 5.00 мск 11 августа действует 33 лесных пожара на площади 2532 га.

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