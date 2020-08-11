Автомобили заблокировали машины внутренних войск в Минске
В Минске автомобили местных жителей заблокировали два грузовика внутренних войск, которые пытались проехать к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения силовиков и протестующих, передает РИА «Новости».
Жители города намеренно преградили движение грузовиков внутренних войск, передает корреспондент агентства. Другие автомобилисты в знак поддержки сигналят, пассажиры машут руками и бело-красно-белыми флагами, используемыми оппозицией. При этом минчане пропускают машины скорой помощи, которые покидают площадь.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
10 августа акции протеста возобновились.
«Газета.Ru» в текстовой онлайн-трансляции следит за развитием событий.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Силовики сложили щиты перед протестующими в белорусском Светлогорске