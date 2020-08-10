МИД надеется на скорое освобождение задержанных под Минском россиян
Министерство иностранных дел России надеется, что задержанные ранее под Минском россияне в ближайшее время будут освобождены и вернутся на родину, указано в официальном комментарии ведомства.
МИД также рассчитывает, что белорусские и российские специалисты вместе изучат обстоятельства задержания, которое является «устроенной с участием третьих стран провокацией», указано в заявлении.
29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.
В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.
Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.
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