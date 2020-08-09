Российские медики прибыли в Абхазию для борьбы с COVID-19

Российские врачи прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В Гудаутскую ЦРБ, где сейчас находятся 42 пациента с COVID-19, прибыла группа медиков из Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Врачи окажут организационно-методическую помощь и проконсультируют самых тяжелых пациентов, сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в группу вошли инфекционисты, нефрологи, анестезиологи-реаниматологи и пульманолог.

Общее число выявленных инфицированных коронавирусом в Абхазии составляет 134, трое скончались.

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