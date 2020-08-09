В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции

В американском Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции, пишет CNN со ссылкой на заявление полиции.

«Люди в толпе разбили окно офиса Ассоциации полиции Портленда, незаконно проникли туда и устроили пожар», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на место прибыли полицейские Портленда и штата Орегон. Толпа начала бросать в правоохранителей бутылки и шарики, наполненные краской.

Также протестующие направили им в глаза зеленый лазер, что является преступлением. Двоих полицейских госпитализировали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три человека погибли при стрельбе в американском Сент-Луисе

— Опубликовано новое видео задержания Джорджа Флойда

— Четыре человека получили ранения при стрельбе в Лос-Анджелесе