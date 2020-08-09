В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции
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В американском Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции, пишет CNN со ссылкой на заявление полиции.
«Люди в толпе разбили окно офиса Ассоциации полиции Портленда, незаконно проникли туда и устроили пожар», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на место прибыли полицейские Портленда и штата Орегон. Толпа начала бросать в правоохранителей бутылки и шарики, наполненные краской.
Также протестующие направили им в глаза зеленый лазер, что является преступлением. Двоих полицейских госпитализировали.
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