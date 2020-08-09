Глава Ливана: международное расследование взрыва в Бейруте — это потеря времени
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что требование провести международное расследование по факту взрыва в порту Бейрута приведет лишь к потере времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал.
«Требования, касающиеся проведения международного расследования взрыва, влекут за собой лишь потерю времени», — заявил Аун.
Он добавил, что судебный процесс должен быть быстрым, однако вместе с тем не поспешным.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.
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