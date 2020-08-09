В России провели более 30,6 млн исследований на COVID-19

В России провели более 30,6 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За сутки в стране провели 298 тысяч лабораторных исследований.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 241 925 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19,5 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В мире за сутки выявлено более 284 тысяч заразившихся COVID-19

— Еще 12 пациентов с COVID-19 скончались в Москве