В центре Минска начались задержания

На проспекте Независимости в центре Минска начали задерживать участников акции оппозиции в преддверии президентских выборов в Белоруссии, передает РИА «Новости».

По словам корреспондента агентства, который находится на месте событий, к тротуару подъехал автозак, из него вышли два омоновца и задержали одного из активистов. Его посадили в машину и увезли.

Акция тем временем продолжается.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.

Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — также задержали, возбудив против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов. После этого на пост президента страны решила баллотироваться супруга Тихановского Светлана, а в Белоруссии начались массовые протесты.

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