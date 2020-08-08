Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 158

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Количество жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 158, пострадали более 6 тысяч человек, передает телеканал OTV со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.

По данным ведомства, более 20 человек остаются пропавшими без вести.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии более 300 тысяч остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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