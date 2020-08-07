В мире выявлено почти 19,5 млн случаев заражения COVID-19

За время пандемии в мире положительный результат анализов на новый тип короанвируса COVID-19 получили почти 19,5 млн человек. Об этом сообщает Worldometers.

При этом от заболевания излечились 12 460 828 пациентов. Количество летальных исходов возросло до 720 517 граждан.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 6 232 325 человек, в тяжелом состоянии находятся 65 157 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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