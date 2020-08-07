На адвоката Сафронова завели дисциплинарное производство

Адвокатская палата Ленинградской области возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката Евгения Смирнова, защищающего в суде обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом адвокат сообщил «Интерфаксу».

«Мне поступило уведомление о том, что в отношении меня возбуждено дисциплинарное производство. Заседание квалификационной комиссии по нему состоится 31 августа. Другим адвокатам такие уведомления пока не приходили», — сказал Смирнов.

Он добавил, что другим адвокатам Сафронова подобные уведомления не приходили.

Как сообщалось, ранее Управление министерства юстиции России обратилось в адвокатскую палату Москвы с требованием возбудить дисциплинарное производство против четырех защитников советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении.

Ранее ФСБ отказалась сообщать защитникам Сафронова суть обвинений по его уголовному делу. Следствие не раскрыло адвокатам подробности предполагаемой вербовки экс-журналиста за рубежом, а также обстоятельства якобы передачи иностранным спецслужбам государственной тайны.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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