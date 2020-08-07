Названы самые читающие города России

Электронные и аудиокниги больше всего читают и слушают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре в порядке убывания, передает РИА «Новости» со ссылкой на анализ книжного сервиса MyBook.

Четвертое место в данном рейтинге занял Новосибирск, а пятое — Екатеринбург.

При этом самый активный книголюб, на счету которого более 2 300 прочитанных и прослушанных произведений за год, живет в Ангарске, рассказали аналитики. Немного отстает от ангарчанина москвич, на его счету 2 057 произведений. На третьем месте оказался житель Казани — 1 487 книг.

По данным сервиса, в Москве за прошлый год больше всего читали и слушали бестселлер Джен Синсеро «НИ СЫ. В Санкт-Петербурге — «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, а в Краснодаре читали «Привычку быть счастливым» Алекса Байхоу.

Сервис проанализировал данные за последний год, охватив более 800 тыс. профилей пользователей.

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