Посольство: россиян нет среди «серьезно пострадавших» при взрыве в Бейруте

Россиян нет среди «серьезно пострадавших» при взрыве в порту Бейрута, сообщили в посольстве РФ в Ливане. Об этом пишет РИА «Новости».

«На половину девятого утра сведений о серьезно пострадавших россиянах нет», — сказал советник посольства Дмитрий Лебедев.

Он не уточнил, означает ли это, что несколько россиян получили легкие ранения.

Дипломат также отметил, что консульство продолжает мониторить ситуацию и разыскивать россиян, которые могли быть в зоне взрыва.

По последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек. Врачи просят вывозить раненных за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.

4 августа, в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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