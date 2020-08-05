Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

Число погибших при взрыве в порту Бейрута превысило 100, пишет AFP со ссылкой на ливанское общество Красного Креста.

Ранения получили больше четырех тысяч человек. Отмечается, что спасатели до сих пор получают десятки звонков о раненых и погибших, которые находятся в тех зданиях, куда не удалось добраться. Врачи просят вывозить пострадавших за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.

Ранее сообщалось о 78 погибших и порядка 3,7 тыс. пострадавших.

Вечером во вторник, 4 августа, в ливанском порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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