Почти 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
В аэропортах столицы задержано и отменено 18 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 2.50 мск, в Домодедово задержано три рейса.
При этом в Шереметьево отменено 14 вылетов. Кроме того, в этом аэропорту задержан один рейс.
Данных о задержках и отменах рейсов во Внуково и Жуковском нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.
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