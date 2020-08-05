Власти Ливана объявили Бейрут зоной бедствия
Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия после мощного взрыва в порту, который привел к большому числу пострадавших и погибших, а также нанес большой ущерб городу, передает телеканал Sky News Arabia.
По данным телеканала, совет посоветовал правительству премьер-министра Хасана Диаба объявить в городе чрезвычайное положение. При этом сам глава кабмина настаивает на необходимости объявления ЧП в ливанской столице сроком на две недели.
Вечером во вторник в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.
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