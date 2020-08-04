Врачи рассказали о последствиях частых процедур КТ

Частые процедуры компьютерной томографии (КТ) могут привести к онкозаболеваниям, поражению отдельных органов и нарушениям в работе иммунной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказали опрошенные врачи.

По словам терапевта-пульмонолога Марины Казаковой, из-за пандемии коронавируса многие люди готовы делать КТ почти ежедневно. При этом негативные последствия для здоровья, вызванные высокой долей облучения, обнаруживаются только спустя много лет.

«Большая разовая доза облучения может привести к лучевому поражению органов, тканей или систем органов», — сказала специалист.

Сотрудник столичного департамента здравоохранения, рентгенолог Виктор Гомболевский также напомнил, что КТ замедляет процесс деления клеток в организме. По этой причине большинство защитных механизмов в теле человека начинают работать хуже.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что увеличение числа исследований с помощью компьютерной томографии может спровоцировать вспышку заболеваний, вызываемых радиацией.

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