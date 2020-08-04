Власти Украины анонсировали «большую распродажу тюрем»

Минюст Украины объявил о старте в стране 6 августа «большой распродажи тюрем», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Большая распродажа тюрем начинается! Шестого августа 2020 в 11.00 (совпадает с мск - ред.) состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Он будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения «Ирпенский исправительный центр (№ 132)», — заявили в пресс-службе.

Как отмечают в министерстве, на продажу будут выставлены «замороженные» колонии и тюрьмы, в которых не осталось заключенных. Вырученные средства пойдут на реставрацию действующих объектов. Весь персонал проданных учреждений уволят и переведут на новую работу.

Ранее глава украинского Минюста предложил провести эксперимент по введению платных камер СИЗО в стране, они заработали в начале мая в Киеве.

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