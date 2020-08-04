За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Еще 12 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице превысило 4,5 тысячи.

Днем ранее сообщалось о 13 умерших.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 667 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врачи в Москве вылечили еще 842 пациента от коронавируса

— Число новых случаев COVID-19 в Москве в июле на 45% меньше, чем в июне

— ВОЗ обновила данные по числу зараженных коронавирусом на планете