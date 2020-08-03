Источник: cамолет ООН выкатился за пределы полосы при посадке в Мали

Самолет миссии ООН в Мали оказался за пределами полосы при приземлении в городе Гао. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, воздушное судно перевозило сотрудников миссии MINUSMA из столицы Бамако. При посадке в аэропорту малийского города Гао самолет ударился о землю, после чего выкатился за пределы полосы, зарывшись в грунт, добавил источник.

Ранее сообщалось, что как минимум шесть человек пострадали при жесткой посадке, которую совершил самолет ООН в Гао. Воздушное судно с бортовым номером RA-74044 принадлежит российской авиакомпании Utair.

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