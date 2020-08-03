Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в понедельник, 3 августа, суд рассмотрит жалобы на арест еще пяти участников дела.

Всего в рамках расследования дела задержано восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.

В январе текущего года в Одинцово подмосковным главком Следственного комитета были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. В одной из квартир поселка ВНИИССОК нашли тело младенца от суррогатной матери, медики установили, что младенец умер от синдрома внезапной смерти новорожденного.

В квартире следователи нашли еще троих детей, рожденных для продажи. Дети были изъяты и помещены в детскую городскую больницу.

Следователи провели ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в Москве задержана группа акушеров-гинекологов, продававших за границу младенцев, рожденных суррогатными матерями. Однако знакомые и родственники врачей считают бредовыми заявления о торговле людьми. Как объяснил «Газете.Ru» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в России действия медиков, занимавшихся этой деятельностью, никак не подпадают под соответствующую статью, и ситуация требует правового регулирования.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

— Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск

— СК объединил дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье