В Челябинской области обнаружили очаг птичьего гриппа
Очаг птичьего гриппа зафиксировали в Увельском районе Челябинской области, на территории населенных пуктов введен карантин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по региону.
Отмечается, что были исследованы трупы птиц, обнаруженных на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. Во всех пробах выявили материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8.
«На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны», — говорится в сообщении.
Кроме того, в настоящее время в неблагополучных зонах проводятся мероприятия по борьбе с птичьим гриппом.
Управлением Россельхознадзора и управлением ветеринарии областного Минсельхоза принимаются все меры по нераспространению опасного заболевания.
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