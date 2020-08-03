В Челябинской области обнаружили очаг птичьего гриппа

Очаг птичьего гриппа зафиксировали в Увельском районе Челябинской области, на территории населенных пуктов введен карантин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по региону.

Отмечается, что были исследованы трупы птиц, обнаруженных на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. Во всех пробах выявили материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8.

«На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны», — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время в неблагополучных зонах проводятся мероприятия по борьбе с птичьим гриппом.

Управлением Россельхознадзора и управлением ветеринарии областного Минсельхоза принимаются все меры по нераспространению опасного заболевания.

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