Глава МВД Индии заразился коронавирусом

Глава МВД Индии Амит Шах заразился коронавирусом и ложится в больницу, пишет РИА «Новости».

«Получив начальные симптомы коронавируса, я сделал тест, получил положительный результат. Мое здоровье в порядке, но по совету врачей я ложусь в больницу», — приводятся слова Шаха.

Министр попросил всех, с кем он контактировал в последнее время, самоизолироваться и сдать тесты.

Индия находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса: заразились 1,7 миллиона, выздоровели 1,1 миллиона, погибли 37 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше почти 700 тысяч человек.

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