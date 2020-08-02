В России провели больше 28,7 млн тестов на коронавирус

В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За сутки было сделано 315 тысяч лабораторных исследований на инфекцию.

Под меднаблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 252 845 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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