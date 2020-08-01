Проценко рассказал, как распознать коронавирусный кашель
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Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, какой кашель бывает у заболевшего коронавирусом человека.
По его словам, у коронавирусного кашля особые интонации.
«Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения», — объяснил врач в интервью «Российской газете».
Он добавил, что по этим признакам можно сразу ставить диагноз.
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